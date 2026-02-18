Bimbo col cuore bruciato, "no al nuovo trapianto": le speranze sfumano

Le speranze si affievoliscono. Il comitato di esperti riunitosi all'Ospedale Monaldi di Napoli ha espresso parere negativo al nuovo trapianto di cuore sul bimbo di due anni e mezzo al quale lo scorso dicembre era stato trapiantato un cuore risultato danneggiato. Lo comunica in una nota l'Azienda ospedaliera dei Colli. L'equipe di esperti arrivati a Napoli da Roma, Padova, Bergamo e Torino ha valutato le condizioni del piccolo paziente e la predisposizione a un nuovo trapianto, considerando che da oltre 50 giorni è collegato all'Ecmo per garantirgli il supporto extracorporeo alla funzione cardiaca.

L'azienda ospedaliera spiega che il consulto tra gli esperti ha consentito un confronto collegiale e una valutazione condivisa quanto più completa e ampia possibile. La Direzione strategica ha provveduto a informare il Centro nazionale trapianti ed esprime la più sincera vicinanza alla famiglia, prontamente informata, in questo momento così difficile. Già in mattinata il legale della mamma del piccolo aveva commentato la possibilità di un nuovo trapianto: "Sappiamo che il bimbo del Monaldi è in una lista con altri tre bambini che aspettano il trapianto, ma lui nel suo gruppo sanguigno è il primo nella lista".