Capri, rissa al porto: sputi, calci, pugni e insulti. Il video fa il giro del mondo

Immagini impressionanti. Domenica 24 maggio, nel pomeriggio, al porto di Capri si è verificata una violenta rissa tra turisti. Lo scontro, ripreso in un video diventato rapidamente virale, è stato pubblicato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs).La lite è scoppiata all’esterno di un bar nella zona di Marina Grande, vicino alla stazione della funicolare, per motivi futili e non ancora del tutto chiariti. Due gruppi di turisti, in gita sull’isola per una giornata, sono venuti alle mani mentre aspettavano il traghetto di ritorno.

Dalle immagini si vedono spintoni, urla, pugni, calci, sputi e schiaffi. Uno dei contendenti è stato gettato a terra e colpito ripetutamente mentre era indifeso, per poi rialzarsi e essere nuovamente inseguito e picchiato.Nello scontro sarebbero rimaste coinvolte una decina di persone. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera della Capitaneria di porto di Napoli, che ha riportato l’ordine, identificato i responsabili e controllato l’imbarco sui traghetti, evitando ulteriori problemi. Quanto accaduto ha riportato alla luce l'annoso dibattito sull'overtourism.

Di fatto sia gli imbarchi di Capri che quelli di Napoli (ad esempio il molo Beverello) vengono letteralmente presi d'assalto sotto il sole cocente dai turisti che spesso alzano il gomito prima di salire a bordo di aliscafi o traghetti. Ed è proprio questo dettaglio che preoccupa di più dato che alla base della rissa potrebbe anche esserci l'alcol...