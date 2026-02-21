Monaldi, l'avvocato: "Domenico è morto". La straziante notizia in diretta tv

È morto all’alba Domenico, il bimbo dal cuore bruciato, la storia che ha sconvolto e lacerato tutta italia. Dopo settimane di ricovero in coma nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Monaldi di Napoli, il piccolo è spirato nella prima mattina di sabato 21 febbraio.

A dare la notizia, nel corso di un collegamento televisivo, è stato il legale della famiglia, Francesco Petruzzi. "Ho ricevuto la chiamata della mamma ed è finita. Devo andare sopra, salgo un attimo dalla signora", ha scandito con il volto teso, prima di rientrare al Monaldi.

Il piccolo Domenico, si è appreso, ha avuto un arresto cardiaco intorno alle 5.30 del mattino. Le condizioni erano apparse sin da subito disperate e l'Ecmo, il macchinario che lo teneva in vita, si stava fermando. Poche ore dopo, la morte.