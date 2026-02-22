Meteo, Mario Giuliacci: dove lunedì primavera anticipata, ecco dove

Dopo i bruschi cambiamenti meteorologici registrati nel weekend, con il passaggio da piogge diffuse a un deciso miglioramento, i riflettori si spostano ora sulla settimana che si apre domani, lunedì 23 febbraio. Che tempo ci attende nei prossimi giorni?

Secondo le previsioni pubblicate sul sito personale del colonnello Mario Giuliacci, l’alta pressione sarà la grande protagonista almeno nella prima parte della settimana. Tra lunedì 23 e giovedì 26 febbraio l’anticiclone si rafforzerà sul bacino centrale del Mediterraneo, garantendo condizioni di generale stabilità, cieli in prevalenza sereni e temperature miti.

Si profila dunque una fase di stasi atmosferica: l’assenza di ventilazione favorirà la formazione di nebbie e nubi basse, soprattutto sulla Pianura Padana e lungo i litorali liguri. Altrove il sole sarà più presente, con un clima quasi primaverile al Sud e sulle Isole Maggiori.

Da venerdì 27 febbraio è atteso un lieve calo termico al Nord e su parte del Centro. La seconda parte della settimana, inizialmente indicata come più dinamica, potrebbe invece risentire solo marginalmente di un flusso atlantico in transito sull’Europa: nuvolosità in aumento sulle regioni settentrionali, con piogge possibili tra Liguria e Prealpi, mentre il resto del Paese dovrebbe rimanere in condizioni prevalentemente asciutte.