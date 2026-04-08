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Meteo, goccia fredda dal Marocco: addio alla primavera? Ecco da quando

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mercoledì 8 aprile 2026
Meteo, goccia fredda dal Marocco: addio alla primavera? Ecco da quando

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Dalla primavera all'autunno in un attimo: la svolta meteo sarebbe praticamente alle porte e lo scenario potrebbe cambiare già all’inizio della prossima settimana. Dunque, fino a domenica 12 aprile la situazione meteorologica resterà quasi del tutto invariata, con temperature sopra la media stagionale e una flessione di circa 2-3 gradi solo lungo le regioni adriatiche. Poi da lunedì 13 il ribaltone. Anche se i primi segnali di instabilità si faranno notare già tra giovedì 9 e venerdì 10 aprile, in particolare sulle aree interne dell’Appennino centro-meridionale, dove potranno esserci rovesci pomeridiani isolati.

Per il primo vero cambiamento, però, bisogna comunque aspettare l'inizio della settimana prossima, quando una massa d’aria instabile attualmente posizionata al largo del Marocco verrà progressivamente alimentata da correnti più fredde provenienti dal Nord Atlantico. Lo riporta il meteorologo Marco M. M. sul suo profilo X. Di conseguenza, avremo a che fare con una perturbazione destinata a travolgere anche l’Italia con piogge, aumento della variabilità e temperature in calo. 

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Questo peggioramento, inoltre, potrebbe non essere temporaneo. Anzi, potrebbe preannunciare una fase più dinamica e perturbata. Se così fosse, si passerebbe da settimane sostanzialmente primaverili e stabili a giorni segnati da piogge e instabilità. Dopo il caldo dell'ultimo periodo, quindi, si avrebbe una sorta di riequilibrio stagionale

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