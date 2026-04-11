Meteo, Mario Giuliacci avverte gli italiani: "Torna il maltempo". Ecco quando

Dopo alcuni giorni dominati dall’alta pressione, la situazione meteorologica è destinata a cambiare sensibilmente nel corso della prossima settimana. Come spiega Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, un vortice ciclonico porterà infatti un progressivo peggioramento del tempo su gran parte della penisola, accompagnato da un calo delle temperature che farà dimenticare i valori insolitamente miti registrati di recente. Si conferma così una seconda parte di aprile decisamente più dinamica rispetto all’inizio del mese.

Il peggioramento entrerà nel vivo tra lunedì 13 e martedì 14 aprile, quando un ciclone in risalita dall’Africa settentrionale si approfondirà sul Mediterraneo. Alimentato dalle temperature elevate del mare, il sistema depressionario potrà rafforzarsi e persistere per diversi giorni, aumentando il rischio di fenomeni intensi come nubifragi e grandinate. Le prime aree interessate saranno il Nord-Ovest e le due Isole Maggiori, ma il maltempo è destinato a estendersi rapidamente anche al Centro e al Sud. Non mancheranno venti sostenuti, in particolare su Sardegna e lungo il versante adriatico.