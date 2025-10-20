Pistoia, a un passo dalla pensione e 3 figli: chi è l'autista morto

Un agguato pianificato, nei minimi particolari. Sono agghiaccianti i dettagli relativi alla sassaiola scatenata dai tifosi del Basket Rieti contro il pullman dei "rivali" di Pistoia, un blitz sulla Rieti-Terni che domenica sera è costata alla vita al secondo autista del mezzo. Il fascicolo aperto in Procura ora è quello per "omicidio volontario".
La vittima era seduta sul pullman nel primo sedile davanti, accanto al collega che guidava. Si chiamava Raffaele Marianella, 65 anni: era originario di Roma ma residente a Firenze, aveva tre figli ed era vicino alla pensione. Un mattone scagliato dai tifosi, dopo aver sfondato il parabrezza, lo ha colpito alla gola recidendogli la carotide. L'uomo è morto poco dopo: resta da chiarire se il decesso sia stato provocato dal trauma o da un infarto.
L'agguato è stato fatto all'unico pullman di tifosi ospiti, una cinquantina, in rientro a Pistoia dopo la partita di A/2 di basket. Dopo che la polizia ha finito di scortare i tifosi toscani, quelli del Rieti avrebbero seguito il pullman per alcuni chilometri sulla statale 79 verso Terni. Nei pressi di uno svincolo, a Contigliano, è partita la sassaiola con lanci sulla parte frontale del mezzo. Il pullman aveva già coperto appena 10 minuti di strada lasciata Rieti.
La vittima, secondo quanto emerge, sarebbe stata residente in provincia di Firenze. I tifosi del Pistoia Basket avevano noleggiato il pullman da una ditta di viaggi, dotata di flotta propria, specializzata anche nel trasporto tifoserie, con sede a Osmannoro (Firenze). Anche stasera loro autisti sono impegnati nel trasporto tifoserie dopo gli eventi sportivi in programma oggi.
La società Sebastiani Rieti basket ha messo a disposizione dei tifosi pistoiesi un altro pullman per tornare a casa, ma al momento non è possibile farli ripartire perché il questore di Rieti ha ordinato l'identificazione di tutti i tifosi ospiti presenti a Contigliano. Dal Comune di Pistoia sono in corso intensi contatti con i tifosi sul posto e le autorità laziali.