Garlasco, Federica Panicucci sbotta col consulente di Sempio: "Sempre le mani avanti!"

I dubbi sulla morte di Chiara Poggi riguardano anche l'orario in cui è avvenuta l'aggressione. Addirittura c'è chi non esclude che questa possa essere avvenuta ore prima. Lo spiega Federica Panicucci durante Mattino 5. La conduttrice si rivolge direttamente al medico legale Giuseppe Fortuni: "Si sente di escludere, in virtù della sua esperienza, che la morte di Chiara Poggi sia avvenuta in un orario molto antecedente, quindi intorno alle 9 o addirittura nel corso della notte?". A riguardo lui non ha dubbi: "Sicuramente sì, è una certezza umana, non divina, ma è impossibile che il decesso sia avvenuta ancora prima di quanto avvenuto in giudicato, addirittura nella notte., impossibile".

Panicucci a quel punto interpella Armando Palmegiani, consulente di Andrea Sempio, in merito alle indiscrezioni, pur precisando che "queste non dicono che lui sia colpevole, ma sarebbe clamoroso togliere Stasi dalla scena del delitto". "Vedremo cosa sarà confermato, togliere Stasi non significa mettere Andrea automaticamente. Ma c’è un altro aspetto, che mi spiace dover ripetere, la Cattaneo sta lavorando su dati del 2007, non ha potuto accedere allora al corpo. Sappiamo quanto lei sia di altissimo livello, ma un domani se si andrà in dibattimento ci sarà un perito con cui si dovrà discutere su questo. Non è una cosa categorica, il suo è un giudizio di parte del pubblico ministero", tuona Palmegiani.