Quarto Grado, "50.000 euro e il passamontagna": il fango su Marco Poggi dietro questa foto

Altro fango contro Marco Poggi. A raccontare quanto sta accadendo in queste, dopo l'annuncio di Gianluigi Nuzzi sull'intervista in esclusiva al fratello di Chiara, è Selvaggia Lucarelli. "Sta girando in rete una foto di un’intervista che Marco Poggi avrebbe rilasciato a Maltagliati di Quarto grado. La foto è commentata con sarcasmo dalla generatrice di bufale nonché direttrice di Giallo Albina Perri e da altre fragoline che hanno abboccato. Ebbene, la foto è falsa, generata con AI. Come è falso che Marco Poggi sia stato pagato 50 000 euro", tuona su X l'opinionista.

E solo poche ore prima, era stata Roberta Bruzzone a lasciarsi andare a un lungo sfogo. Anche questo con al centro la macchina di fango ai danni di Marco. "Venerdì sera finalmente Marco Poggi parlerà intervistato da Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado. Marco Poggi è stato bersaglio, negli anni, di alcune tra le più miserabili fake news circolate sul web e non solo: insinuazioni gravissime, ricostruzioni deliranti, accuse farneticanti rilanciate con impressionante leggerezza anche da numerose testate giornalistiche, senza il minimo rispetto per la verità, per il dolore di una famiglia e per la dignità di una persona già devastata da una tragedia immane", scrive sui social la nota criminologa.