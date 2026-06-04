Quarto Grado, "50.000 euro e il passamontagna": il fango su Marco Poggi dietro questa foto

Altro fango contro Marco Poggi. A raccontare quanto sta accadendo in queste, dopo l'annuncio di Gianluigi Nuzzi sull'intervista in esclusiva al fratello di Chiara, è Selvaggia Lucarelli. "Sta girando in rete una foto di un’intervista che Marco Poggi avrebbe rilasciato a Maltagliati di Quarto grado. La foto è commentata con sarcasmo dalla generatrice di bufale nonché direttrice di Giallo Albina Perri e da altre fragoline che hanno abboccato. Ebbene, la foto è falsa, generata con AI. Come è falso che Marco Poggi sia stato pagato 50 000 euro", tuona su X l'opinionista.
E solo poche ore prima, era stata Roberta Bruzzone a lasciarsi andare a un lungo sfogo. Anche questo con al centro la macchina di fango ai danni di Marco. "Venerdì sera finalmente Marco Poggi parlerà intervistato da Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado. Marco Poggi è stato bersaglio, negli anni, di alcune tra le più miserabili fake news circolate sul web e non solo: insinuazioni gravissime, ricostruzioni deliranti, accuse farneticanti rilanciate con impressionante leggerezza anche da numerose testate giornalistiche, senza il minimo rispetto per la verità, per il dolore di una famiglia e per la dignità di una persona già devastata da una tragedia immane", scrive sui social la nota criminologa.
Marco Poggi parla per la prima volta a Quarto Grado. Nuzzi: "Esclusiva pazzesca"Marco Poggi romperà il silenzio. Il fratello di Chiara sarà ospite in esclusiva a Quarto Grado nella punta...
E ancora: "Una campagna persecutoria allucinante, alimentata da soggetti oggi al vaglio dell’autorità giudiziaria, e resa ancora più feroce dalla complicità rumorosa di molte/i facinorose/i, pronte/i a trasformare il dolore altrui in un’arena di odio, sospetto e linciaggio mediatico. Finalmente Marco Poggi avrà modo di affrontare a viso aperto queste accuse miserabili, di smontare una per una le falsità che gli sono state cucite addosso e di rimettere ogni tassello al proprio posto. Perché il tempo delle menzogne, delle suggestioni tossiche e delle campagne d’odio spacciate per “ricerca della verità” deve finire. E deve finire davanti ai fatti", conclude.
Sta girando in rete una foto di un’intervista che Marco Poggi avrebbe rilasciato a Maltagliati di Quarto grado. La foto è commentata con sarcasmo dalla generatrice di bufale nonché direttrice di Giallo Albina Perri e da altre fragoline che hanno abboccato. Ebbene, la foto è… pic.twitter.com/ESO8rW6IMA— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) June 4, 2026