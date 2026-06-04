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Elly Schlein, il piano per ostacolare Giuseppe Conte: "Marco Furfaro leader del Pd"

giovedì 4 giugno 2026
Elly Schlein, il piano per ostacolare Giuseppe Conte: "Marco Furfaro leader del Pd"

2' di lettura

L'assenza di Elly Schlein e dei capigruppo del Pd alla parata del 2 giugno non è andata giù ad alcuni esponenti del partito. Per molti dei dem, la leader avrebbe dovuto chiedere di essere presente anche se il protocollo non prevede inviti. Al contrario, quanto andato in scena, è parso uno sgarbo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "In ogni caso - scrive Linkiesta -, è evidente che la scusa formale è tornata utile alla sinistra per mettere una netta distanza fisica tra sé e le 'armi', l’esercito, queste cose 'reazionarie', e tra sé e Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, Antonio Tajani, leader e leaderini della destra. Così tutti hanno visto il presidente della Repubblica attorniato solo dalla destra, la Repubblica è parsa in tv cosa loro con Mattarella circondato".

Ma quella alla parata non è stata l'unica assenza non passata inosservata. Né Schlein, né Giuseppe Conte si sono fatti vedere all’Assemblea di Confindustria. Insomma, è iniziata la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni con la leader del Pd che su alcuni e scottanti temi sta già mollando le briglie. Per il quotidiano online lo fa anche e soprattutto per ostacolare il numero uno dei pentastellati alle primarie ipotecando i voti della Cgil, dei propal, della sinistra radicale.

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"È la nuova pelle del partito che fu di Walter Veltroni che secondo le intenzioni del gruppo schleiniano, con Elly a Palazzo Chigi, vedrà Marco Furfaro alla guida dei dem", si legge ancora. Scelte che scaturiranno non pochi effetti nell'area dei riformisti dem. E non è escluso che dopo Elisabetta Gualmini e Marianna Madia, ci siano altri addii. 

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