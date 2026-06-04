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Marco Poggi a Quarto Grado, lo sfogo di Roberta Bruzzone: "Il tempo delle menzogne deve finire"

giovedì 4 giugno 2026
Marco Poggi a Quarto Grado, lo sfogo di Roberta Bruzzone: "Il tempo delle menzogne deve finire"

1' di lettura

Roberta Bruzzone torna sul caso Garlasco. Questa volta la nota criminologa si sofferma su Marco Poggi che per la prima volta, in onda a Quarto Grado, sarà intervistato. "Venerdì sera finalmente Marco Poggi parlerà intervistato da Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado. Marco Poggi è stato bersaglio, negli anni, di alcune tra le più miserabili fake news circolate sul web e non solo: insinuazioni gravissime, ricostruzioni deliranti, accuse farneticanti rilanciate con impressionante leggerezza anche da numerose testate giornalistiche, senza il minimo rispetto per la verità, per il dolore di una famiglia e per la dignità di una persona già devastata da una tragedia immane", tuona sulle sue pagine social. 

"Una campagna persecutoria allucinante - aggiunge - alimentata da soggetti oggi al vaglio dell’autorità giudiziaria, e resa ancora più feroce dalla complicità rumorosa di molte/i facinorose/i, pronte/i a trasformare il dolore altrui in un’arena di odio, sospetto e linciaggio mediatico".

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Per la criminologa "finalmente Marco Poggi avrà modo di affrontare a viso aperto queste accuse miserabili, di smontare una per una le falsità che gli sono state cucite addosso e di rimettere ogni tassello al proprio posto. Perché il tempo delle menzogne, delle suggestioni tossiche e delle campagne d’odio spacciate per 'ricerca della verità' deve finire. E deve finire davanti ai fatti". 

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