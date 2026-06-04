Marco Poggi a Quarto Grado, lo sfogo di Roberta Bruzzone: "Il tempo delle menzogne deve finire"

"Una campagna persecutoria allucinante - aggiunge - alimentata da soggetti oggi al vaglio dell’autorità giudiziaria, e resa ancora più feroce dalla complicità rumorosa di molte/i facinorose/i, pronte/i a trasformare il dolore altrui in un’arena di odio, sospetto e linciaggio mediatico".

Roberta Bruzzone torna sul caso Garlasco . Questa volta la nota criminologa si sofferma su Marco Poggi che per la prima volta, in onda a Quarto Grado , sarà intervistato. "Venerdì sera finalmente Marco Poggi parlerà intervistato da Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado. Marco Poggi è stato bersaglio, negli anni, di alcune tra le più miserabili fake news circolate sul web e non solo: insinuazioni gravissime, ricostruzioni deliranti, accuse farneticanti rilanciate con impressionante leggerezza anche da numerose testate giornalistiche, senza il minimo rispetto per la verità, per il dolore di una famiglia e per la dignità di una persona già devastata da una tragedia immane", tuona sulle sue pagine social.

Per la criminologa "finalmente Marco Poggi avrà modo di affrontare a viso aperto queste accuse miserabili, di smontare una per una le falsità che gli sono state cucite addosso e di rimettere ogni tassello al proprio posto. Perché il tempo delle menzogne, delle suggestioni tossiche e delle campagne d’odio spacciate per 'ricerca della verità' deve finire. E deve finire davanti ai fatti".