Pamela Genini, "Dolci stalker": in tribunale fine dei giochi per "l'amico"?

"Vederlo mi ha provocato un effetto devastante, la sua crudeltà, la sua lucidità, la sua mancanza di rispetto e di pentimento… È una persona che non si può descrivere, in aula purtroppo ho avuto un momento di sfogo, ma è stato terribile guardarlo per la prima volta. Ora mi aspetto giustizia". È decisamente provata Una Smirnova dopo la prima udienza del processo in Corte d'Assise a Milano per l'uccisione della figlia Pamela Genini. Con quelle parole Smirnova si riferisce a Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per l'omicidio pluriaggravato di Pamela, uccisa con 76 coltellate il 14 ottobre 2025. Appena l'uomo è entrato in aula, Smirnova ha urlato contro di lui e si è sentita male.

Nel frattempo, è emersa la strategia difensiva dei legali di Soncin, i quali puntano a cancellare le aggravanti contestate dai pm, tra cui la premeditazione, la crudeltà e i futili motivi. Lo scopo del processo - hanno spiegato i legali Pietro Sartori e Simona Luceri - è capire come è successo il fatto e appurarlo nel modo migliore possibile e capire perché è successo, il movente. Pamela Genini - hanno aggiunto - è morta per i colpi inferti dall'imputato, ma c'è tutto il tema delle aggravanti su cui la difesa avanzerà degli argomenti". Il 53enne rischia l'ergastolo.