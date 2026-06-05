Marco Poggi, l'intervista a Quarto Grado: "Chi indagava poteva smorzare alcune piste"

Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, ha parlato per la prima volta in televisione a "Quarto Grado" dopo 19 anni dall’omicidio di Garlasco. L’intervista è stata anticipata giovedì sera e andrà in onda venerdì.

"Essere accusato di essere coinvolto mi ha fatto male. Chi indagava poteva smorzare alcune piste", ha dichiarato.Marco ha raccontato il dolore per le accuse ingiuste che ha subito: "Quello che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di Chiara". Gianluigi Nuzzi, conduttore della trasmissione, aveva anticipato: "Marco Poggi rimane parte civile, non è mai stato indagato ma lo hanno anche accusato di aver ucciso la sorella. Le peggiori cose". Nel video-anteprima, il fratello di Chiara definisce la memoria della ragazza "rovinata". Per l’omicidio è stato condannato il fidanzato Alberto Stasi, ma di recente è ripartita una nuova inchiesta della Procura di Pavia che vede indagato Andrea Sempio, amico proprio di Marco Poggi."Si è iniziato a parlare anche di me, a fare ipotesi. Sai che non puoi farci niente, però...".

Parlando della famiglia ha aggiunto: "Ci siamo tornati dentro, forse più di prima. Spero che prima o poi abbiamo la possibilità di voltare pagina". E ancora: "Si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di mia sorella. Essere accusato di essere coinvolto mi ha fatto male. Chi indagava poteva smorzare alcune piste". Marco Poggi resta parte civile e spera di poter finalmente voltare pagina.