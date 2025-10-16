Farwest, morte di David Rossi: la perizia che cambia il caso-Mps

Potrebbe esserci la 'ndrangheta dietro la morte di David Rossi, ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena: lo rivela un'inchiesta della trasmissione Farwest, come si vedrà nella puntata in onda domani, venerdì 17 ottobre, su Rai 3. Un elemento, in particolare, avrebbe portato verso questa direzione: si tratta del numero 4099009. Se all'inizio si è pensato a una telefonata, in un secondo momento è emerso il sospetto che quelle cifre potessero nascondere qualcos'altro. L'ipotesi è che potesse trattarsi di un certificato di deposito al portatore, uno strumento oggi illegale, che secondo molti in passato veniva utilizzato per pagare tangenti o alimentare fondi neri.

Qual è il legame tra la morte di David Rossi, responsabile comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, e Giandav...

Stando alle anticipazioni fornite dal programma, inoltre, due sarebbero le novità emerse dall'ultima inchiesta. Innanzitutto, per la prima volta, grazie al lavoro della commissione d'inchiesta, una perizia fatta da un medico legale avrebbe definitivamente accertato che prima della caduta di Rossi ci sarebbe stata una colluttazione. In secondo luogo, verrebbe mostrata per la prima volta la porta da cui qualcuno sarebbe potuto entrare senza essere visto da nessuno.