Garlasco, Angela Taccia attacca la procura di Pavia: "Comunicato offensivo"

L’avvocato Angela Taccia, difensore di Andrea Sempio insieme al collega Liborio Cataliotti, ha duramente criticato la Procura di Pavia per il comunicato stampa con cui ha reso nota la nomina del perito psichiatra Roberto Catanesi.Intervenuta a "La Vita in Diretta" giovedì 4 giugno, Taccia ha definito il comunicato “pericoloso” perché espone ulteriormente l’indagato all’opinione pubblica: "Che senso ha fare un comunicato stampa in questo momento? Dare in pasto all’opinione pubblica un passo della Procura è un po’ pericoloso".Particolarmente "veramente offensivo" secondo l’avvocato è il passaggio in cui la Procura annuncia di voler verificare le consulenze della difesa "sotto il profilo del rigore e dell’affidabilità scientifica".

"Non è che loro hanno luminari e noi degli scalzacani", ha sottolineato Taccia, ricordando che la valutazione spetta a un giudice terzo e imparziale, non alla Procura.L’avvocato ha inoltre contestato l’impostazione stessa delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Secondo Taccia, gli inquirenti starebbero cercando di “creare l’assassino ideale” partendo dalla personalità di Sempio, invece di collocarlo sulla scena del crimine con prove concrete."Bisogna collocarlo con le prove, con risultanze probatorie sulla scena del crimine e non cercare di collocare la mente dell’indagato", ha affermato.Taccia critica dunque sia i modi comunicativi della Procura sia la logica investigativa seguita nel caso.