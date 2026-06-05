La supertassa del Pd? Per cosa vuole usarla la Schlein: follia rossa

Basta con “l’esodo” dei giovani dall’Italia. Partire, ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in una conferenza stampa al Nazareno, affiancata da Marco Sarracino, responsabile Coesione sociale e Sud, da Virginia Libero, segretaria dei Giovani Democratici, e da altri ragazzi, rappresentanti di associazioni che il Pd ha ascoltato per definire questa proposta, deve essere «una scelta», non un obbligo «dato dalla mancanza di opportunità, dove si nasce e si cresce». A corredo, Schlein ha citato gli ultimi dati del Cnel, secondo cui ben «630mila persone», nella fascia tra i 18 e i 35 anni, se ne sono andate «tra il 2021 e 2024».

Una «perdita umana e anche economica», ha chiosato la leader dem, sciorinando altri dati questa volta dello Svimez che ha calcolato in 160 miliardi il capitale umano regalato all’estero. Ecco, allora, l’idea del Pd rivolta ai giovani (bottino su cui si è concentrato Giuseppe Conte e su cui il Pd prova a fargli concorrenza): una proposta di legge che affermi «il diritto a restare». Ossia che, con una serie di misure che coprono vari settori (lavoro, casa, trasporti), incentivi le giovani generazioni a rimanere in Italia o a tornare.