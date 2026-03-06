Famiglia nel bosco, "aggressione coi bastoni": madre separata dai figli, "le ragioni dell'ordinanza"

Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso di allontanare la mamma dei bambini del bosco dalla casa famiglia nella quale le era concesso di stare insieme con i piccoli e di separare anche i minori. La decisione, sollecitata dalla direzione della casa Famiglia di Vasto dove i bambini sono stati accolti dal 20 novembre, è contenuta in un’ordinanza che, secondo le prime informazioni emerse, prevede il trasferimento di mamma Catherine Birmingham già nelle prossime ore. Una decisione commentata dalla Lega che parla di "una famiglia divisa e distrutta per cattiveria e arroganza". Per questo "chiederemo ispezione urgente del Ministero della Giustizia".

Ma cosa ci sarebbe alla base dell'ordinanza? Nelle tredici pagine della relazione, i giudici delineano un quadro di forte criticità. Il Tribunale - riporta Il Messaggero - contesta alla donna, Catherine, una condotta definita "ostativa" e la violazione dell'obbligo scolastico per i figli, oltre a una eccessiva esposizione mediatica del caso. Al contrario, viene disposto un intensificarsi dei rapporti con il padre, ritenuto figura "collaborativa"

A pesare sulla decisione sarebbero stati però alcuni recenti episodi avvenuti all'interno della comunità. Secondo gli atti, i bambini avrebbero tentato di aggredire le educatrici utilizzando bastoni ricavati dalla rottura di alcune persiane. In una circostanza in particolare, un'operatrice ha riportato ferite al mento e alle mani. L'incolumità degli altri ospiti - tra cui una neonata - sarebbe stata messa a rischio senza che la madre intervenisse per placare i figli. Anzi, la donna avrebbe imputato la responsabilità degli scontri esclusivamente al personale della struttura.