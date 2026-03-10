Libero logo
Morde e stupra una signora, preso straniero

martedì 10 marzo 2026
Un cittadino straniero di 42 anni senza fissa dimora è stato fermato ieri a Oristano con l’accusa di stupro ai danni di una signora. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato: i carabinieri, allertati da una segnalazione, una volta arrivati sul posto hanno trovato lo straniero intento a violentare la donna, dopo averla immobilizzata, morsicata sul viso e derubata del cellulare. La vittima, scossa dall’accaduto, è stata soccorsa, mentre l’aggressore è stato prima portato in caserma e poi nel carcere di Massama.

