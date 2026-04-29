Pamela Genini e il corpo decapitato: "È lui al 90%", la svolta decisiva

Le telecamere comunali hanno ripreso, alle 2 di notte, la sagoma e l’andatura di un uomo davanti al cimitero di Strozza, insieme a un’inquadratura parziale di un’automobile. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di una compatibilità "tra l’80 e il 90%" con Francesco Dolci, ex fidanzato e poi amico di Pamela Genini, la 29enne profanata nel cimitero del piccolo comune bergamasco.
Il filmato risale a qualche giorno prima della macabra scoperta del 23 marzo e si colloca entro la settimana precedente, prima che le immagini venissero sovrascritte. La profanazione della salma di Pamela – apertura del loculo, della bara bianca, taglio della zincatura e della testa – risalirebbe invece a novembre, poco dopo il funerale del 24 ottobre.
Pamela Genini, il video inchioda l'uomo che ha decapitato il cadaverePamela Genini, la 29enne di Strozza (Bergamo) brutalmente uccisa il 15 ottobre 2025 a Milano dal compagno Gianluca Sonci...
Pamela Genini era stata uccisa il 14 ottobre a Milano con 76 coltellate dal compagno Gianluca Soncin. Dolci, 41 anni, impresario edile, non risulta indagato. Interpellato in tv, ha inizialmente escluso di essere passato di notte dal cimitero, per poi ammettere che potrebbe essere successo una volta in cui era "fuori di sé".Dolci ha più volte parlato di presunti giri pericolosi in cui Pamela sarebbe finita, citando conti esteri, società e cassette di sicurezza. Agli inquirenti risultano effettivamente tre cassette di sicurezza tra Milano e Bergamo, contenenti complessivamente tra i 300 e i 400 mila euro, oltre a un orologio di valore e al denaro sul conto corrente. Tutto andrà ai familiari dopo le pratiche di successione.