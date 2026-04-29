Pamela Genini e il corpo decapitato: "È lui al 90%", la svolta decisiva

Le telecamere comunali hanno ripreso, alle 2 di notte, la sagoma e l’andatura di un uomo davanti al cimitero di Strozza, insieme a un’inquadratura parziale di un’automobile. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di una compatibilità "tra l’80 e il 90%" con Francesco Dolci, ex fidanzato e poi amico di Pamela Genini, la 29enne profanata nel cimitero del piccolo comune bergamasco.

Pamela Genini era stata uccisa il 14 ottobre a Milano con 76 coltellate dal compagno Gianluca Soncin. Dolci, 41 anni, impresario edile, non risulta indagato. Interpellato in tv, ha inizialmente escluso di essere passato di notte dal cimitero, per poi ammettere che potrebbe essere successo una volta in cui era "fuori di sé".Dolci ha più volte parlato di presunti giri pericolosi in cui Pamela sarebbe finita, citando conti esteri, società e cassette di sicurezza. Agli inquirenti risultano effettivamente tre cassette di sicurezza tra Milano e Bergamo, contenenti complessivamente tra i 300 e i 400 mila euro, oltre a un orologio di valore e al denaro sul conto corrente. Tutto andrà ai familiari dopo le pratiche di successione.