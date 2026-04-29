Ricina, "Il superteste è il prof della flebo": clamoroso, cosa si sta delineando

C’è un supertestimone che potrebbe rivelarsi importante per gli inquirenti impegnati nelle indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita. Si tratta di Gianpiero Mastrogiorgio, professore di scienze infermieristiche e amico di famiglia. La sera del 26 dicembre è stato lui a essere chiamato dal padre Gianni per praticare a casa una flebo a madre e figlia, che accusavano da Natale ripetuti episodi di vomito e diarrea. Sempre lui si è presentato all’ospedale di Campobasso nelle ore drammatiche in cui le due donne sono morte per collasso multiorgano e ha mantenuto i contatti con Alice, l’unica figlia rimasta illesa, che il 27 dicembre ha accompagnato la sorella Sara in ospedale per l’ultima volta.
Le chat tra Alice e Mastrogiorgio, la moglie e le due figlie sono state estratte dal cellulare della ragazza e acquisite dalla Procura di Larino. Il professore era già stato sentito dalla Mobile subito dopo i decessi, quando si ipotizzava ancora un’intossicazione alimentare. Ora Mastrogiorgio è stato convocato per il 5 maggio dal legale di uno dei medici indagati per svolgere indagini difensive, insieme all’infermiere del Cardarelli che seguì il caso.
Pietracatella, "summit al centro Antiveleni": il cerchio si chiude?Sin indaga ancora sul giallo di Pietracatella, dopo la morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia 15enne Sara Di ...
Le difese dei medici sostengono che l’avvelenamento sia avvenuto il 26 dicembre e non il 23, data considerata troppo lontana, e chiedono di accertare l’esistenza, il contenuto e la provenienza delle flebo somministrate a casa.Proprio per chiarire i tempi dell’intossicazione, la procuratrice Elvira Antonelli e il capo della Mobile Marco Graziano si sono recati ieri a Pavia per confrontarsi con il direttore del centro antiveleni Locatelli. Nei prossimi giorni la Scientifica analizzerà gli scarti di cibo trovati in casa alla ricerca di ricina, mentre oggi sono previsti accertamenti istologici a Bari.