Famiglia nel bosco, i genitori che litigano, l’autolesionismo dei figli: il pasticcio dei giudici sta demolendo la famiglia

Il “supremo interesse dei minori”, sì, come dice la legge. Poi però «la riprova che qualcosa è andato storto è che questi bambini, che prima vivevano nelle condizioni che tutti conosciamo ma che non avevano turbe di alcun tipo, oggi si producono gesti di autolesionismo e hanno bisogno dell’assistenza continua dello psicologo» (cit. il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano). Ché, a essere sinceri, sta proprio tutto qui: la “famiglia del bosco”, il tiremmolla senza fine, quasi quattro mesi tra ordinanze, perizie, strutture protette e riflettori, nel mezzo loro, i piccoli Birmingham Trevallion, 22 anni in tre, spaesati, disorientati, pure comprensibilmente nervosi perché prima, in quel benedetto casolare di Palmoli, tra le cataste di legna e i ragli dell’asino Gallipoli, campavano senza gli agi della vita moderna, studiavano a casa ed erano felici, mentre adesso, alla comunità di Vasto o in quella di Teramo nella quale magari saranno (di nuovo) trasferiti, hanno la corrente elettrica e il wc nel bagno, ma piangono disperati perché i loro genitori non ci sono, vanno a lezione masticando palline anti-stress e se la prendono con le educatrici.

In più nel loro universo sembra iniziare a scricchiolare ogni cosa, a cominciare dalla famiglia che sta dietro e, allora, uno se lo domanda: come possono affrontare, piccini, anche questo? Catherine Birmingham, ai suoi figli, lo ripete ogni volta che può, siamo -una -squadra -finirà, ma quanto può durare? Lei e Nathan Trevallion forse non sono ai ferri corti, forse i loro litigi vengono enfatizzati dai ricami giornalistici, forse vanno capiti per quel contesto di tensione che porterebbe all’irritabilità anche un monaco buddista, eppure qualche crepa paiono sollevarla. Lei che dorme al capanno, lui che si rintana nella “Casetta di nonna Gemma” che un ristoratore teatino gli ha messo a disposizione. Entrambi che rassicurano gli amici («L’amore tra noi due non può essere toccato da nessuno»), ma che nei momenti di agitazione scattano come molle («Perché tutti ce l’hanno con te e con me no? Adesso o fai come dico io o mi riprendo da solo i bambini», Nat a Cate, venerdì sera dopo l’allontanamento definitivo dalla casa famiglia).