Spiagge, "furto" di conchiglie? Ecco dove rischi la stangata

Raffica di divieti in apertura della stagione balneare 2026. Tra quelli più comuni c'è il fumo. Aumentano infatti le zone dove è vietato fumare. A Rimini, ad esempio, l'ordinanza del 16 maggio 2026 estende il divieto a tutte le aree in concessione degli stabilimenti balneari, fatta eccezione per le zone appositamente designate, con multe variabili da 25 a 500 euro. A Pesaro, invece, dal 1° aprile 2026, il divieto copre l'intero arenile comunale, includendo sigarette tradizionali, elettroniche e tabacco riscaldato. Sul litorale di Ostia, il divieto vige entro 5 metri dalla riva fino al 30 ottobre 2026, applicandosi anche a sigarette elettroniche e tabacco riscaldato.

E la stessa cosa accade a Cagliari, Olbia, Villasimius, Cesenatico, Jesolo, Savona, Sanremo, Santa Margherita Ligure e Lerici. Poi non manca il salasso per chi tenta il furto di sabbia. Il prelievo di sabbia, conchiglie e ciottoli è severamente vietato dal Codice della Navigazione e dal Codice del Demanio. Le sanzioni per questa pratica partono da 200 euro per quantitativi minimi e possono raggiungere i 3.000 euro per prelievi più ingenti. In Sardegna, la legge regionale 16/2017 prevede multe specifiche da 500 a 3.000 euro per chi sottrae materiale naturale dalle spiagge, una violazione che viene monitorata regolarmente dalla Guardia di Finanza presso gli aeroporti.