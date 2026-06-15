Spiagge, "furto" di conchiglie? Ecco dove rischi la stangata

Raffica di divieti in apertura della stagione balneare 2026. Tra quelli più comuni c'è il fumo. Aumentano infatti le zone dove è vietato fumare. A Rimini, ad esempio, l'ordinanza del 16 maggio 2026 estende il divieto a tutte le aree in concessione degli stabilimenti balneari, fatta eccezione per le zone appositamente designate, con multe variabili da 25 a 500 euro. A Pesaro, invece, dal 1° aprile 2026, il divieto copre l'intero arenile comunale, includendo sigarette tradizionali, elettroniche e tabacco riscaldato. Sul litorale di Ostia, il divieto vige entro 5 metri dalla riva fino al 30 ottobre 2026, applicandosi anche a sigarette elettroniche e tabacco riscaldato.
E la stessa cosa accade a Cagliari, Olbia, Villasimius, Cesenatico, Jesolo, Savona, Sanremo, Santa Margherita Ligure e Lerici. Poi non manca il salasso per chi tenta il furto di sabbia. Il prelievo di sabbia, conchiglie e ciottoli è severamente vietato dal Codice della Navigazione e dal Codice del Demanio. Le sanzioni per questa pratica partono da 200 euro per quantitativi minimi e possono raggiungere i 3.000 euro per prelievi più ingenti. In Sardegna, la legge regionale 16/2017 prevede multe specifiche da 500 a 3.000 euro per chi sottrae materiale naturale dalle spiagge, una violazione che viene monitorata regolarmente dalla Guardia di Finanza presso gli aeroporti.
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Le regole in vigore vietano anche di accendere fuochi e utilizzare barbecue o griglie, con multe che oscillano tra i 500 e i 1.000 euro. Il campeggio e il pernottamento in spiaggia non sono mai concessi, così come l'installazione di tende da campeggio o gazebo. Altra prassi ormai vietata è quella di lasciare attrezzature come ombrelloni, sedie, asciugamani dopo le 20:00 sulla spiaggia libera. A Jesolo è stato imposto un divieto di ombrelloni e gazebo, con l'unica deroga consentita per famiglie con bambini fino a 10 anni o persone over 65.