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Spiagge, "furto" di conchiglie? Ecco dove rischi la stangata

lunedì 15 giugno 2026
Spiagge, "furto" di conchiglie? Ecco dove rischi la stangata

2' di lettura

Raffica di divieti in apertura della stagione balneare 2026. Tra quelli più comuni c'è il fumo. Aumentano infatti le zone dove è vietato fumare. A Rimini, ad esempio, l'ordinanza del 16 maggio 2026 estende il divieto a tutte le aree in concessione degli stabilimenti balneari, fatta eccezione per le zone appositamente designate, con multe variabili da 25 a 500 euro. A Pesaro, invece, dal 1° aprile 2026, il divieto copre l'intero arenile comunale, includendo sigarette tradizionali, elettroniche e tabacco riscaldato. Sul litorale di Ostia, il divieto vige entro 5 metri dalla riva fino al 30 ottobre 2026, applicandosi anche a sigarette elettroniche e tabacco riscaldato.

E la stessa cosa accade a Cagliari, Olbia, Villasimius, Cesenatico, Jesolo, Savona, Sanremo, Santa Margherita Ligure e Lerici. Poi non manca il salasso per chi tenta il furto di sabbia. Il prelievo di sabbia, conchiglie e ciottoli è severamente vietato dal Codice della Navigazione e dal Codice del Demanio. Le sanzioni per questa pratica partono da 200 euro per quantitativi minimi e possono raggiungere i 3.000 euro per prelievi più ingenti. In Sardegna, la legge regionale 16/2017 prevede multe specifiche da 500 a 3.000 euro per chi sottrae materiale naturale dalle spiagge, una violazione che viene monitorata regolarmente dalla Guardia di Finanza presso gli aeroporti.

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Le regole in vigore vietano anche di accendere fuochi e utilizzare barbecue o griglie, con multe che oscillano tra i 500 e i 1.000 euro. Il campeggio e il pernottamento in spiaggia non sono mai concessi, così come l'installazione di tende da campeggio o gazebo. Altra prassi ormai vietata è quella di lasciare attrezzature come ombrelloni, sedie, asciugamani dopo le 20:00 sulla spiaggia libera. A Jesolo è stato imposto un divieto di ombrelloni e gazebo, con l'unica deroga consentita per famiglie con bambini fino a 10 anni o persone over 65.

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