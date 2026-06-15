Alberto Stasi, mossa in tribunale: "Ci stiamo lavorando". Sempio all'angolo

Alberto Stasi è fuori dal carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto l'affidamento in prova ai servizi sociali, accogliendo la richiesta avanzata dopo il parere favorevole della Procura generale, all'ex studente bocconiano condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi. Proprio durante le domande a lui rivolte dal presidente del Tribunale, Stasi ha parlato della revisione del processo. Nessun accenno alla nuova chiesta su Andrea Sempio, ma un riferimento al futuro: "Stiamo lavorando alla revisione". Le risposte del condannato per il delitto della fidanzata sono state precise e hanno riguardato la sua condotta in cella a Bollate e il lavoro come commercialista che continua a svolgere. Lavoro che, insieme al risarcimento che sta pagando con rate mensili di circa 300 euro alla famiglia della vittima, è sufficiente al magistrato di sorveglianza Paola Braggion per emettere un'ordinanza favorevole.

Secondo quanto emerso, Stasi avrebbe ribadito di aver accettato la sentenza definitiva pronunciata nei suoi confronti, elemento che rientra tra quelli valutati nel percorso trattamentale e rieducativo del detenuto. Dopo un lungo iter giudiziario, caratterizzato da assoluzioni e successivi ribaltamenti, Stasi è stato riconosciuto colpevole in via definitiva e condannato a 16 anni di reclusione. Oggi gli restano da scontare circa due anni di pena, con fine prevista nel 2028.