Sorelle scomparse in Abruzzo, sviluppi inquietanti: l'ultimo video e il messaggio in codice

È ancora un mistero la scomparsa di Sarah e Alisya Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni sparite dalla casa-famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Mentre finiscono nel registro degli indagati con l'accusa di abbandono di minore i gestori della casa famiglia, proseguono le perquisizioni nella camera di Sarah e Alisya. Proprio durante una di queste i carabinieri avrebbero rinvenuto dei bigliettini scritti in codice che le minori avrebbero utilizzato per comunicare con l'esterno. Il ritrovamento dei bigliettini sposterebbe l'attenzione degli investigatori sulla rete di contatti delle ragazze: ora toccherà ai militari decifrare i messaggi per comprenderne l'esatto contenuto, un elemento che avvalorerebbe l'ipotesi che ci sarebbe stato un aiuto esterno da parte di qualcuno che avrebbe pianificato e agevolato la fuga delle due.

A confermare questa tesi anche un video delle telecamere dell'impianto di videosorveglianza di un bar. Dalle immagini si vedono le due sorelle, scomparse da 8 giorni dalla casa-famiglia "Off Hope". Le ragazze sono state riprese mentre erano sedute sole al bar 'Lupo' di Civitella, la sera di sabato dopo le ore 21, prima dell'allontanamento dalla struttura in cui erano ospitate da circa 2 anni. Il padre, Stefano Di Giacinto, ha confermato che si tratta delle figlie. Secondo quanto emerso, Sarah e Alisya avrebbero lasciato la struttura passando da una finestra danneggiata.