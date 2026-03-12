Famiglia nel bosco, "bimbo in sciopero della fame finché non torna la mamma"

Uno dei bambini della famiglia nel bosco avrebbe cominciato lo sciopero della fame e sarebbe intenzionato a portarlo avanti finché non gli sarà permesso di tornare insieme alla madre, Catherine Birmingham. La storia comincia lo scorso novembre, quando il tribunale dei minori dell'Aquila decide di allontanare tre bambini di 6 e 8 anni dai genitori Nathan e Catherine Trevallion, giudicando inadeguato il casolare in mezzo ai boschi di Palmoli in cui stavano crescendo. Di lì il trasferimento dei piccoli in una struttura protetta di Vasto, nella quale era stato concesso anche alla madre di andare. Qualche giorno fa l'ennesima svolta: la mamma allontanata dalla casa famiglia. Il caso era scoppiato a seguito di un'intossicazione alimentare curata in ospedale, dove il personale aveva segnalato la famiglia ai servizi sociali.

E ora, secondo quanto apprende LaPresse da fonti vicine alla famiglia, uno dei tre bambini, uno dei due gemelli, avrebbe cominciato proprio questa mattina lo sciopero della fame dicendo che non mangerà fino a quando non tornerà la madre. Quest'ultima, nel frattempo, si è trasferita nel b&b di Palmoli dove, oltre al marito Nathan, alloggiano anche la nonna e la zia dei bambini giunte due settimane fa dall’Australia. Pare che lasceranno l'Italia a fine mese, sperando che per allora tutto sia finito.