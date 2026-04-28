Famiglia nel bosco, "genitori inadeguati": la perizia della psichiatra è un terremoto

Dopo la visita di Matteo Salvini a Palmoli , arriva una brutta notizia per la famiglia australiana Trevallion .La psichiatra Simona Ceccoli, perita nominata dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, ha depositato la sua consulenza tecnica: ha certificato che Catherine e Nathan hanno capacità genitoriali inadeguate secondo i parametri della legge italiana.

Ora gli avvocati della coppia, Marco Femminella e Danila Solinas, hanno 30 giorni di tempo per presentare le osservazioni dei loro consulenti di parte. La psichiatra Ceccoli avrà poi un altro mese per replicare.Ieri Salvini, dopo aver incontrato per circa un’ora i due genitori nel loro casolare nel bosco, si era mostrato ottimista, auspicando che maggio potesse essere il mese decisivo. Aveva annunciato l’arrivo di una nuova legge che prevede un team di esperti per casi simili, ma aveva anche ammesso che "per questi tre bimbi la legge futura conta poco" e che "cinque mesi lontani da casa sono fuori dal mondo". Il vicepremier ha sottolineato di aver garantito ai genitori il sostegno della maggioranza degli italiani, pur ricordando i limiti imposti dall’autonomia della magistratura e dei servizi sociali.