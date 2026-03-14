Salerno, schianto in auto e volo nel vuoto di 200 metri: la morte atroce di Maria e Michele

Una disgrazia. Un terribile incidente e due giovani vite spezzate. Si chiamavano Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magliocco, 24: erano fidanzati e vivevano a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Venerdì sera, 13 marzo, hanno perso la vita lungo la strada costiera in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, dopo un drammatico schianto che ha coinvolto l'auto su cui viaggiavano.

La coppia era a bordo di una Volkswagen Polo quando, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo si è scontrato con un furgone Citroën. Dopo l'urto, l'utilitaria ha superato le protezioni laterali della carreggiata ed è precipitata nel vuoto per circa 200 metri, finendo la sua corsa tra gli scogli, a ridosso del mare. Per i due ragazzi non c'è stato nulla da fare.

Appena la notizia si è diffusa, sul luogo della tragedia sono arrivati familiari e amici, sconvolti per quanto accaduto. Le operazioni di ricerca e soccorso si sono rivelate estremamente complesse, rese ancora più difficili dall'oscurità e dalla conformazione impervia dell'area.

Determinante il lavoro congiunto dei soccorritori via terra e via mare. A individuare la vettura distrutta, praticamente a pelo d'acqua, è stata la motovedetta SAR 855 della Guardia Costiera di Agropoli. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco con il nucleo SAF, i sommozzatori arrivati da Napoli, oltre all'autogru e all'elisoccorso Felix 1, impiegati nel recupero dell'auto e delle salme.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli, il conducente del furgone avrebbe riportato ferite lievi ed è stato assistito dal personale del 118. I militari stanno ora lavorando per definire con precisione la dinamica dell'impatto e verificare eventuali responsabilità. Intanto, l'area è stata messa in sicurezza per consentire tutti i rilievi tecnici necessari.