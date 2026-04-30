Parrucchieri e beauty center: quali prodotti sono vietati dall'1 maggio

Stop all’argento (CI 77820) : l’ingrediente usato per effetti glitterati e metallici sarà vietato negli smalti, gel UV e prodotti per la ricostruzione unghie. Potrà essere usato solo fino allo 0,2% e solo in rossetti, lucidalabbra e ombretti. Anche gli spray e gli aerosol contenenti argento saranno proibiti.

C’è una pianta che tutti abbiamo in cucina che spesso la usiamo come semplice aroma per sughi e arrosti, ma...

Limiti alle fragranze: il 2-idrossibenzoato di esile (Hexyl Salicylate), sostanza comune nelle profumazioni floreali, avrà concentrazioni massime molto più basse: fino al 2% nei profumi, 0,5% in shampoo e bagnoschiuma, 0,3% in creme, e appena lo 0,001% in dentifrici e collutori. Per i bambini sotto i 3 anni l’uso sarà fortemente limitato o vietato. Conservanti più controllati: anche il Bifenil-2-olo (o-Phenylphenol) avrà soglie più basse e sarà vietato in spray, dentifrici e collutori.

Dal 1° maggio 2026 i prodotti non conformi non potranno più essere venduti né utilizzati nei saloni di bellezza. Parrucchieri, estetisti e negozi dovranno verificare le scorte, ritirare dal mercato gli articoli fuori norma e adeguarsi alle nuove regole per evitare sanzioni.In sintesi, addio a molti smalti glitterati e gel metallici, mentre profumi, shampoo e dentifrici dovranno riformulare le proprie composizioni.