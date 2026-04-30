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Parrucchieri e beauty center: quali prodotti sono vietati dall'1 maggio

giovedì 30 aprile 2026
Parrucchieri e beauty center: quali prodotti sono vietati dall'1 maggio

1' di lettura

Grosse novità da domani. Dal 1° maggio 2026 entreranno in vigore in tutta Europa le nuove restrizioni sui cosmetici previste dal Regolamento Ue 2026/78, adottato il 12 gennaio 2026. L’obiettivo è aumentare la sicurezza dei prodotti limitando o vietando alcune sostanze considerate potenzialmente pericolose, in particolare quelle classificate come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione).Le novità più rilevanti riguardano:

Stop all’argento (CI 77820): l’ingrediente usato per effetti glitterati e metallici sarà vietato negli smalti, gel UV e prodotti per la ricostruzione unghie. Potrà essere usato solo fino allo 0,2% e solo in rossetti, lucidalabbra e ombretti. Anche gli spray e gli aerosol contenenti argento saranno proibiti.

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Limiti alle fragranze: il 2-idrossibenzoato di esile (Hexyl Salicylate), sostanza comune nelle profumazioni floreali, avrà concentrazioni massime molto più basse: fino al 2% nei profumi, 0,5% in shampoo e bagnoschiuma, 0,3% in creme, e appena lo 0,001% in dentifrici e collutori. Per i bambini sotto i 3 anni l’uso sarà fortemente limitato o vietato. Conservanti più controllati: anche il Bifenil-2-olo (o-Phenylphenol) avrà soglie più basse e sarà vietato in spray, dentifrici e collutori.

Dal 1° maggio 2026 i prodotti non conformi non potranno più essere venduti né utilizzati nei saloni di bellezza. Parrucchieri, estetisti e negozi dovranno verificare le scorte, ritirare dal mercato gli articoli fuori norma e adeguarsi alle nuove regole per evitare sanzioni.In sintesi, addio a molti smalti glitterati e gel metallici, mentre profumi, shampoo e dentifrici dovranno riformulare le proprie composizioni.

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