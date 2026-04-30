Bayesian, si riscrive la storia: "Non è affondato per la tempesta"

Secondo la perizia meteo commissionata dalla Procura di Termini Imerese, la notte del 19 agosto 2024 a Porticello non si verificò una tempesta eccezionale o un uragano imprevedibile, ma solo un “groppo meteorologico”, ovvero un improvviso e intenso aumento del vento tipico prima di temporali e rovesci. Gli esperti sostengono che l’evento climatico, seppur violento (raffiche fino a 100 nodi), non era di tale intensità da rendere inevitabile l’affondamento del Bayesian indipendentemente dagli errori umani.Dopo quasi due anni di indagini, gli inquirenti italiani confermano la tesi che il naufragio sia stato causato principalmente da sottovalutazioni ed errori dell’equipaggio, e non solo dalle condizioni meteo estreme.

Questa ricostruzione contrasta con il primo rapporto del MAIB britannico, che aveva evidenziato una significativa vulnerabilità strutturale dello yacht, legata soprattutto all’altezza dell’albero di 75 metri.I periti stanno analizzando nel dettaglio il relitto (recuperato e sotto sequestro a Termini Imerese): porte stagne, vie d’acqua, tempi di reazione della barca, dati degli hard disk di bordo e, soprattutto, il ruolo della chiglia retrattile (deriva mobile).