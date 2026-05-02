Ricina, l'interrogatorio fiume per Gianni Di Vita: cosa sta emergendo

Si stringe il cerchio a Pietracatella riguardo al giallo della morte di mamma e figlia stroncate dalla ricina a una cena di Natale. Nuovo interrogatorio fiume per Gianni Di Vita , sentito due giorni fa dalla Squadra Mobile. Stando a quanto si apprende da fonti investigative, l'interrogatorio - sempre come persona informata dei fatti - è avvenuto nella massima riservatezza negli uffici della Questura. Si è trattato di una deposizione abbastanza lunga, almeno 4-5 ore . Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Ielsi , è parte offesa nel procedimento per duplice omicidio premeditato .

In sostanza, Facciolla ha ribadito che i suoi assistiti: Gianni e Alice Di Vita sono "vittime" di una campagna di informazione aggressiva, che sta dipingendo uno scenario terribile, ma senza alcun riscontro: "Alice ha solo 18 anni, deve affrontare gli esami di Stato ed è in una situazione di enorme fragilità. Stesso discorso per il padre, Gianni, non dimentichiamo che anche lui si è sentito male, anche lui ha rovesciato al pronto soccorso. Se nel suo sangue non è stata trovata traccia di ricina, è solo perché l'esame è stato fatto successivamente. Ora è il caso di allentare la morsa mediatica e attendere i risultati delle indagini. Appare necessario ricostruire nel dettaglio cosa hanno mangiato o bevuto Antonella Di Ielsi e la figlia Sara. Ma anche dove. Tutti elementi che tocca all'indagine far venire fuori".