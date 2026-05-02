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Sempio, Massimo Lovati lo avverte: "Perché non deve presentarsi in Procura"

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sabato 2 maggio 2026
Sempio, Massimo Lovati lo avverte: "Perché non deve presentarsi in Procura"

1' di lettura

Tra politica e cronaca nera. Andrea Sempio "non deve presentarsi spontaneamente, ma solo se sarà disposto l'accompagnamento coattivo" secondo Massimo Lovati, per dieci mesi difensore di Andrea Sempio nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco - dove è stata assassinata Chiara Poggi -, fino allo scorso ottobre quando gli fu revocato il mandato e oggi ufficialmente candidato sindaco della vicina Vigevano con Democrazia Sovrana Popolare di Marco Rizzo. "Il film di Marco Bellocchio 'Sbatti il mostro in prima pagina' è del 1972: sono passati più di 50 anni ma non ci ha insegnato niente" ha aggiunto a margine della presentazione della sua candidatura.

Vigevano, con 62.201 abitanti, è il più popoloso dei 93 comuni lombardi al voto il 24 e 25 maggio. In caso di elezione Massimo Lovati ha annunciato di voler dedicare i primi 100 giorni da sindaco "a promuovere la cultura italiana organizzando un evento dedicato al grande scrittore vigevanese Lucio Mastronardi e intitolandogli una via". Lovati, nato a Vigevano, è avvocato dal 1982. "Non ho mai fatto attività politica a nessun livello - ha spiegato l'ex avvocato di Andrea Sempio - neanche al liceo. Alle elezioni mi sono sempre astenuto. Ho aderito a questo partito perché porta idee nuove".

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