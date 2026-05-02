Libero logo
Garlasco
Nicole Minetti
Scandalo arbitri
Jannik Sinner
Iran

Casarsa, bimba di 5 anni costretta a indossare il velo islamico: è bufera

di
Libero logo
sabato 2 maggio 2026
Casarsa, bimba di 5 anni costretta a indossare il velo islamico: è bufera

1' di lettura

Un caso inquietante a Casarsa accaduto ieri, venerdì 1° maggio. Una bambina costretta a indossare l'hijab, il velo islamico. La bimba, di soli cinque anni, si trovava nel passeggino. La madre, apostrofata da un passante, ha risposto in lingua araba. Come riporta il Gazzettino, da quel momento è scoppiata una lite al semaforo, placata solo da alcuni passanti. Anche la madre portava il velo. Ma rientra in un contesto piuttosto diverso: lei ha scelto di indossare l'hijab, sua figlia no. 

"Perché ha coperto in quel modo sua figlia?", le ha domandato un residente senza alzare la voce. Lei, stizzita, ha replicato in lingua araba servendosi anche di gesti. La traduzione era impossibile, mai toni erano comunque accesi. Poi l'unica frase in italiano: "Giusto", accompagnata da un gesto: la madre ha estratto anche un cappellino, lo ha posizionato sul capo già coperto della piccola e lo ha stretto a fondo, oscurando anche gli occhi della piccola, che a quel punto è scoppiata a piangere. Una vera e propria costrizione.

Trieste, non prega Allah? Donna italiana "punita" con uno stupro di gruppo

Una donna italiana di 40 anni è stata punita a Trieste dal compagno afgano perché colpevole di non pregare...

Badate bene. Una bambina di cinque anni che indossa un velo è un fatto inconsueto anche nei Paesi islamici più oltranzisti. L’uso del velo, solitamente, è considerato (ove non imposto) solamente a partire dalla pubertà. Cioè da quando una ragazza affronta le prime mestruazioni. 

Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio sbotta sull'orrore islamico: "Bella porcata. Mi fa schifo!"

"Antonio, ti do del tu perché non sei in trasmissione. Nessy rischia molto, questo è un pazzo, un cri...
tag
islam
hijab
casarsa

La battaglia Le radici dell'Occidente e le tentazioni suicide

Ora basta Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio sbotta sull'orrore islamico: "Bella porcata. Mi fa schifo!"

A Orléans La Francia islamista: che fine ha fatto questo assistente universitario

ti potrebbero interessare

Mestre, assalto anarchico ai gazebo di FdI: ecco cos'è la sinistra

Mestre, assalto anarchico ai gazebo di FdI: ecco cos'è la sinistra

Redazione
Sempio, Massimo Lovati lo avverte: "Perché non deve presentarsi in Procura"

Sempio, Massimo Lovati lo avverte: "Perché non deve presentarsi in Procura"

Redazione
Ricina, l'interrogatorio fiume per Gianni Di Vita: cosa sta emergendo

Ricina, l'interrogatorio fiume per Gianni Di Vita: cosa sta emergendo

Angri choc, donna tradita evira il marito: come lo ritrovano

Angri choc, donna tradita evira il marito: come lo ritrovano