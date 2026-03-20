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Roma, "anarchici del gruppo Cospito": chi sono i due morti del casale crollato

venerdì 20 marzo 2026
Roma, "anarchici del gruppo Cospito": chi sono i due morti del casale crollato

2' di lettura

Forse preparavano un attentato le due vittime del crollo del casale nel parco degli Acquedotti a Roma. E' una delle piste investigative. Tra le ipotesi, che l'ordigno maneggiato al momento dell'esplosione fosse diretto a un'azione da mettere in atto nelle prossime settimane.

Non si esclude che nel mirino ci potesse essere la rete ferroviaria e il gruppo Leonardo - società attiva nei settori della difesa -, come anche un rilancio della campagna a favore dell'anarchico Cospito, in vista della scadenza a maggio del decreto applicativo di 4 anni alla sua detenzione in 41bis. Secondo quanto si apprende, le due vittime sono state identificare e si tratta di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, entrambi legati proprio al "gruppo Cospito". 

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Quel che appare quasi certo, dopo le prime ricostruzioni, è che a causare il collasso del solaio interno del casale abbandonato sarebbe stata la deflagrazione. I due cadaveri sono stati ritrovati questa mattina, e poco dopo sono cominciati i rilievi tecnici da parte degli investigatori per trovare eventuali tracce di materiale compatibile con l'esplosione. A contribuire alla identificazione dell'uomo e della donna anche alcuni tatuaggi rinvenuti su entrambi i corpi.

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Secondo quanto si è appreso, per effetto della deflagrazione si è verificata la mutilazione di un arto superiore dell'uomo. La segnalazione è avvenuta poco prima delle 9 di questa mattina, a seguito del ritrovamento di uno dei due corpi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco. Il crollo potrebbe essere tuttavia avvenuto ieri sera, quando sarebbe stato sentito un boato nell'area di via delle Capannelle, dove si trova il casale. Si tratta però di ipotesi ancora al vaglio degli investigatori. 

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