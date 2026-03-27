Garlasco, "cosa svela il pc di Chiara Poggi: si va verso la fine delle indagini"

"Il tecnico informatico ha consegnato la sua relazione. Si va verso la chiusura delle indagini?": Federica Panicucci lo ha chiesto all'avvocato di Alberto Stasi, Giada Bocellari a Mattino Cinque su Canale 5. E lei ha risposto: "Speriamo, me lo auguro col cuore che si chiudano queste indagini il prima possibile anche perché il clima, la pressione mediatica è abbastanza importante". Al centro del dibattito le indagini sul delitto di Garlasco, ovvero l'uccisione della 26enne Chiara Poggi, trovata senza vita nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Per l'omicidio è stato condannato l'ex della vittima, Alberto Stasi, mentre ora sotto la lente degli inquirenti c'è Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara.

"Ma perché potrebbe essere così importante, e forse dirimente, il contenuto del computer di Chiara?", ha chiesto ancora la conduttrice. E Bocellari ha spiegato: "Il computer di Chiara, come sapete, fu analizzato in parte all'epoca soprattutto per quello che riguardava la posizione di Alberto Stasi, non ci si è mai concentrati a 360 gradi... È come un grande vaso in cui tu però devi sapere che cosa devi cercare perché altrimenti è difficile orientarsi. Sicuramente dalle indagini tradizionali immagino avessero avuto degli spunti necessari da approfondire sul computer della vittima. Computer che tanto può dire probabilmente".



