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Delitto di Garlasco, la nuova ipotesi sul muretto di casa Poggi

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sabato 28 marzo 2026
Delitto di Garlasco, la nuova ipotesi sul muretto di casa Poggi

1' di lettura

Il caso di delitto di Garlasco torna ancora una volta al centro del dibattito mediatico. A riaccendere i riflettori è una nuova ipotesi emersa nel corso della trasmissione Mattino Cinque, che riguarda un elemento finora rimasto ai margini: il muretto esterno dell’abitazione della famiglia Poggi.

Secondo quanto discusso in trasmissione, il muretto situato nei pressi della villetta di Chiara Poggi sarebbe stato danneggiato proprio nei giorni vicini all’omicidio. Un dettaglio che, oggi, torna sotto osservazione degli esperti e degli opinionisti. Oltre all’analisi dell’orario, l’avvocata Bocellari introduce un’ipotesi che riguarda  la scena del crimine infatti secondo  la legale, non è  certo che Chiara Poggi abbia aperto la porta al suo assassino infatti qualcuno potrebbe essere entrato senza suonare oppure accedendo dall’esterno, ad esempio scavalcando il muretto della villetta. L’ipotesi è che quel segno possa non essere casuale, ma collegato ai movimenti di chi potrebbe essere entrato o uscito dall’abitazione, suggerendo quindi una possibile dinamica alternativa rispetto a quella ricostruita nei processi. In particolare, si torna a valutare l’eventualità di percorsi secondari o accessi meno evidenti, già oggetto di discussione in altre ricostruzioni televisive e consulenze tecniche.

Secondo la legale, elementi come il muretto danneggiato non possono essere sottovalutati: ogni dettaglio sulla scena del crimine potrebbe contribuire a chiarire eventuali incongruenze nella ricostruzione dei fatti. L’avvocata ha sottolineato come, a distanza di anni, restino ancora zone d’ombra e aspetti da approfondire, soprattutto alla luce delle nuove analisi e delle consulenze che continuano a emergere.

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