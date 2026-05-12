Garlasco, ora è caos totale: una nuova impronta di Alberto Stasi

Un altro tassello nel mistero di Garlasco. Il Ris di Roma ha fatto sapere che una nuova impronta di Alberto Stasi è stata rilevata sul dispender del sapone nel bagno di casa Poggi. I consulenti della Procura di Pavia per il delitto di Garlasco in materia di impronte avrebbero trovato un'altra traccia digitale di Alberto Stasi sul "contenitore per sapone liquido" che era posto al bagno al piano terra della casa dove fu uccisa Chiara Poggi e che, secondo la condanna all'ex fidanzato, sarebbe stato lavato prima di riporlo sul lavello.