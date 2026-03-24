Sbronzo marcio sull'A1, senza una ruota, senza patente: sfonda il casello, arrestato

Il peggio al volante. Il peggio che si possa immaginare e concepire. Una fuga sconsiderata, tra infrazioni folli e manovre kamikaze, si è conclusa con un arresto lungo la diramazione D18 dell’autostrada A1. Protagonista un uomo che viaggiava su soli tre pneumatici ad alta velocità, attirando così l'attenzione della polizia all'altezza del km 10.

Gli agenti hanno intimato l’alt, ma il conducente ha reagito accelerando e tentando di sottrarsi al controllo con una serie di manovre al limite, per giunta su tre ruote. La fuga è proseguita fino al casello di Castelnuovo di Porto, dove l’uomo ha forzato il passaggio abbattendo la sbarra e continuando la corsa per circa un chilometro.

Il tentativo di dileguarsi si è interrotto poco dopo, alla prima rotatoria in direzione Monterotondo: il conducente ha perso il controllo del veicolo, distruggendo la segnaletica verticale e finendo la corsa al centro dell’aiuola.

Dopo l’impatto, l’uomo si è inizialmente barricato nell’abitacolo, per poi tentare un’ulteriore fuga a piedi. I poliziotti sono però riusciti a bloccarlo. Gli accertamenti successivi hanno fatto emergere un quadro ancora più grave: l’uomo era senza patente, già sospesa in precedenza per guida in stato di ebbrezza. Sottoposto all’alcol test, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a circa tre volte il limite consentito.

Dunque è scattato l’arresto in flagranza, dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Informato dell’accaduto, il pubblico ministero della Procura di Tivoli ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima, misura poi convalidata.