Ragazzo di 20 anni ammazzato a sprangate a Crema: chi è l'aggressore arrestato

Un ragazzo di 20 anni, di origini egiziane e residente a Crema, è morto nella tarda serata di ieri dopo una violentissima aggressione avvenuta in mezzo alla strada nel quartiere di San Bernardino.Il giovane è stato colpito ripetutamente con armi da taglio, calci, pugni e una spranga. Nonostante l’intervento immediato di automedica, ambulanza della Croce Verde Crema ed elisoccorso, è arrivato in condizioni gravissime all’ospedale Maggiore di Crema, dove è deceduto poco dopo.Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando Compagnia di Crema, supportati dal Nucleo Investigativo e dalla Scientifica, insieme alla pm di turno.

Le indagini hanno permesso di identificare rapidamente il presunto responsabile: un giovane marocchino, anch’egli residente nel quartiere di San Bernardino.La polizia giudiziaria sta ora proseguendo i rilievi scientifici e le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’omicidio e accertare le responsabilità.

Si tratta di un episodio di estrema violenza avvenuto in pieno centro abitato, che ha sconvolto la piccola città lombarda. Al momento non sono ancora emersi i motivi che hanno scatenato l’aggressione mortale.