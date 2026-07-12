Bologna, sulla croce verde della farmacia appare la scritta "No maranza": il caso che scuote Altedo

"No Maranza". Questa la scritta apparsa sulla croce verde di una farmacia della provincia di Bologna. Una "goliardata", l'ha definita l'autore, non passata inosservata. A scriverla uno dei proprietari della farmacia Stori ad Altedo, che poi ha pubblicato il video sui social: "Messaggio chiaro, passo e chiudo". "La scritta 'No maranza' nell’insegna della farmacia? Una goliardata che non voleva offendere nessuno", spiega Lorenzo Orsi Stori dopo aver alzato un vero e proprio polverone.
Il ragazzo, qualche notte fa, intorno alle 23, ha lasciato in rotazione la frase per alcuni minuti e poi ha pubblicato il tutto sui canali Facebook e Instagram di Stori, conosciuto opinionista social del settore col nome "FarmaCinico". La scritta "No maranza" è poi stata tolta dall’insegna luminosa a scorrimento continuo, mentre è rimasta sui social dell’organizzatore, condita dal messaggio "Ad Altedo ormai il messaggio è chiaro. Passo e chiudo".
"Tutta questa attenzione mi fa sorridere, ovviamente non c’era intenzione di offendere. È stato un gesto goliardico durato pochi minuti, e con lo stesso spirito ho pubblicato il video sui social", spiega al Corriere della Sera a chi lo ha attaccato. "Non stavo parlando di qualcosa che riguarda la nostra zona del bolognese - ha comunque premesso -. Ero per caso al telefono con un collega di Milano e allora per fare una goliardata con lui gli ho mandato questa cosa della scritta, e altrettanto in buona fede l’ho pubblicata".
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In tanti lo hanno sostenuto, ma non sono mancate le critiche: "Non sento di dovermi scusare con qualcuno perché non ho insultato nessuno, avrei potuto scrivere 'No maleducati' e non credo si sarebbe indignato qualcuno. A ogni modo, penso che come questa vicenda ha creato un polverone, domani verrà dimenticata".