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Bologna, sulla croce verde della farmacia appare la scritta "No maranza": il caso che scuote Altedo

domenica 12 luglio 2026
Bologna, sulla croce verde della farmacia appare la scritta "No maranza": il caso che scuote Altedo

2' di lettura

"No Maranza". Questa la scritta apparsa sulla croce verde di una farmacia della provincia di Bologna. Una "goliardata", l'ha definita l'autore, non passata inosservata. A scriverla uno dei proprietari della farmacia Stori ad Altedo, che poi ha pubblicato il video sui social: "Messaggio chiaro, passo e chiudo". "La scritta 'No maranza' nell’insegna della farmacia? Una goliardata che non voleva offendere nessuno", spiega Lorenzo Orsi Stori dopo aver alzato un vero e proprio polverone. 

Il ragazzo, qualche notte fa, intorno alle 23, ha lasciato in rotazione la frase per alcuni minuti e poi ha pubblicato il tutto sui canali Facebook e Instagram di Stori, conosciuto opinionista social del settore col nome "FarmaCinico". La scritta "No maranza" è poi stata tolta dall’insegna luminosa a scorrimento continuo, mentre è rimasta sui social dell’organizzatore, condita dal messaggio "Ad Altedo ormai il messaggio è chiaro. Passo e chiudo".

"Tutta questa attenzione mi fa sorridere, ovviamente non c’era intenzione di offendere. È stato un gesto goliardico durato pochi minuti, e con lo stesso spirito ho pubblicato il video sui social", spiega al Corriere della Sera a chi lo ha attaccato. "Non stavo parlando di qualcosa che riguarda la nostra zona del bolognese - ha comunque premesso -. Ero per caso al telefono con un collega di Milano e allora per fare una goliardata con lui gli ho mandato questa cosa della scritta, e altrettanto in buona fede l’ho pubblicata".

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In tanti lo hanno sostenuto, ma non sono mancate le critiche: "Non sento di dovermi scusare con qualcuno perché non ho insultato nessuno, avrei potuto scrivere 'No maleducati' e non credo si sarebbe indignato qualcuno. A ogni modo, penso che come questa vicenda ha creato un polverone, domani verrà dimenticata". 

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