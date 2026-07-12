Crema, 19enne ucciso a coltellate per strada: chi sono i tre fermati

Tre giovani tra il 23 e i 25 anni sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per l'omicidio di Youssef Rama Abdelaiz, il 19enne, di origini egiziane, morto dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. Sono in corso gli accertamenti sulle responsabilità dei tre giovani rispetto ai quali l'Autorità Giudiziaria ha emesso provvedimenti di fermo di indiziato di delitto per omicidio, eseguito nel pomeriggio di oggi. Si tratta di tre soggetti di nazionalità italiana e straniera - gli stranieri sono regolari in Italia - sono tutti residenti nel Cremasco. Dopo l'omicidio, si sono allontanati dal territorio provinciale, girando tra varie province, per poi essere rintracciati nel Cremasco e nell'area milanese. Sono tuttora in corso le indagini dei carabinieri di Crema e Cremona per delineare il contesto che ha dato origine all'aggressione.

Secondo le prime ricostruzioni di quanto accaduto, intorno alle 23.15, vi è stato uno scontro tra un gruppo di persone. Tra loro anche Youssef Rama Abdelaiz. Nonostante le numerose ferite, il 19enne ha provato ad allontanarsi, nel tentativo di mettersi in salvo, ma si è accasciato al suolo poco più avanti, sul marciapiedi. É lì che è stato trovato dai soccorsi di Areu 118 che si sono subito accorti delle condizioni critiche di Abdelaiz. La corsa in ospedale, a sirene spiegate, nel tentativo di salvare il giovane che, però, è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.