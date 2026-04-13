Schianto a Lecce: morto il figlio 21enne di Dino Basile, politica sotto choc

Una notte di dolore nel Salento. Antonio Basile, 21 anni, figlio del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Dino Basile, ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega Lecce ad Arnesano.Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di una Mercedes GLC quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo. L’auto è uscita di strada finendo contro il muro di cinta di una villa a bordo carreggiata. L’impatto è stato devastante: la vettura ha sfondato la recinzione e distrutto anche una piccola cappella votiva.

Per il 21enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Pochi minuti dopo la diffusione della notizia, un amico di Antonio, un uomo di 36 anni, si è precipitato in auto sul luogo dell’incidente. Anche lui ha perso il controllo del mezzo sulla stessa provinciale: l’auto si è schiantata contro una rotatoria e si è ribaltata. Il 36enne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è ricoverato.Il mondo politico pugliese si è subito stretto intorno alla famiglia. Il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Paolo Pagliaro, ha parlato di “una tragedia immane che lascia senza parole”. Il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto ha ricordato il ragazzo che “ho visto crescere”.