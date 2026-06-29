Meteo, la certezza di Mario Giuliacci: "Quando finisce il caldo-killer"

Un caldo atroce attanaglia l'Italia e gran parte d'Europa ormai da lunghissimi giorni. Temperature insostenibili, afa-killer, tanto che si contano molte vittime, due soltanto oggi, lunedì 29 giugno, a Genova. I più esposti ovviamente sono gli italiani. Ma secondo Mario Giuliacci la situazione, estrema, sta per cambiare. Il quadro-meteo tratteggiato dall'esperto, infatti, propone notizie e modelli incoraggianti.

A parlare del cambio di scenario è lo stesso colonnello Giuliacci nell'ultimo aggiornamento diffuso sul canale YouTube MeteoGiuliacci. "Eccoci qua per parlare dei importanti eventi che ci attendono nei prossimi giorni entro il 5 di luglio", premetteil meteorologo, spiegando che la lunga fase dominata dall'anticiclone africano è ormai agli sgoccioli.

La previsione è chiara: "Si conferma la fine dell'ondata di caldo il 2 di luglio al centro nord e tra il 3 e il 4 anche al sud". Una tregua che arriverà grazie all'ingresso di aria più fresca. Come spiega Giuliacci, si tratta di "una perturbazione in arrivo dal nord atlantico seguita da venti più freschi che raggiungeranno i Balcani e da qui si riverseranno sull'Italia".