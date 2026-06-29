Marito Roccella scomparso, il video del rimessaggio di Cavallari: le immagini che possono spiegare tutto

Proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, marito del ministro Eugenia Roccella, scomparso nel lago di Vico, nel viterbese, da sabato pomeriggio. Ma le ricerche restano drammaticamente senza esito.
Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte e sono proseguite senza sosta anche oggi, lunedì 29 giugno, nello specchio d'acqua del lago di Vico, dove si sono perse le tracce dell'ingegnere 84enne. Sul posto è stato predisposto un imponente dispositivo di ricerca che coinvolge vigili del fuoco, Guardia di finanza e mezzi tecnologici specializzati, mentre gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione gli ultimi istanti prima della scomparsa.
Tra gli elementi al vaglio ci sono anche le immagini registrate dalle telecamere del rimessaggio dove Cavallari e la ministra avevano noleggiato la piccola imbarcazione utilizzata per l'uscita sul lago. L'obiettivo è individuare il punto esatto in cui l'uomo si sarebbe tuffato in acqua senza poi fare ritorno a bordo. Nel frattempo sono stati fatti decollare due droni incaricati di sorvolare l'area dall'alto per ampliare il raggio delle ricerche.
Roccella, Raffaele Giuliani straparla e la butta in politica: il peggio della sinistraRaffaele Giuliani raddoppia. Dopo la figuraccia di settimana scorsa legata al format realizzato in collaborazione con La...
A fare il punto della situazione è stato il viceprefetto vicario della Prefettura di Viterbo, Andrea Nino Caputo. "Confidiamo nelle attività che si stanno svolgendo da questa mattina: la visibilità è migliore e le correnti sono meno intense", ha spiegato. Le squadre impegnate nelle ricerche non hanno mai sospeso le attività. "Le ricerche sono proseguite anche in nottata. Si sta integrando il lavoro delle squadre con l'analisi dei dati raccolti dagli strumenti utilizzati, partendo dalla mappatura dell'area in cui e' avvenuto l'incidente", ha aggiunto Caputo.
Per aumentare le possibilità di individuare il disperso, il dispositivo di soccorso è stato ulteriormente rafforzato. Sul lago operano sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati anche da Napoli e Firenze, oltre alle unità specializzate della Guardia di finanza.
In campo ci sono cinque pattuglie, un elicottero e sofisticate apparecchiature di ricerca, tra cui ROV equipaggiati con telecamere, ecoscandagli e termocamere. Nella giornata di domenica i vigili del fuoco hanno inoltre effettuato alcune simulazioni lasciando un'imbarcazione alla deriva per studiare gli effetti delle correnti e del vento sull'area interessata. Atteso anche l'arrivo da Milano di un drone subacqueo di ultima generazione che potrebbe fornire un ulteriore supporto alle operazioni.
Eugenia Roccella, FdI mostra la foto degli haters: "Parlano di amore ma alimentano odio"Mentre proseguono nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, ingegnere marito della ministra per la Famiglia Eugen...
Secondo quanto emerso finora, Cavallari si trovava insieme alla moglie su una piccola imbarcazione nelle acque della località Fiorò. L'84enne si sarebbe tuffato per fare il bagno e, dopo essere riemerso, avrebbe manifestato un malessere. In quei momenti, però, la barca si sarebbe allontanata e la ministra non sarebbe riuscita a raggiungerlo.