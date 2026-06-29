Marito Roccella scomparso, il video del rimessaggio di Cavallari: le immagini che possono spiegare tutto

Proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, marito del ministro Eugenia Roccella, scomparso nel lago di Vico, nel viterbese, da sabato pomeriggio. Ma le ricerche restano drammaticamente senza esito.

Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte e sono proseguite senza sosta anche oggi, lunedì 29 giugno, nello specchio d'acqua del lago di Vico, dove si sono perse le tracce dell'ingegnere 84enne. Sul posto è stato predisposto un imponente dispositivo di ricerca che coinvolge vigili del fuoco, Guardia di finanza e mezzi tecnologici specializzati, mentre gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione gli ultimi istanti prima della scomparsa.

Tra gli elementi al vaglio ci sono anche le immagini registrate dalle telecamere del rimessaggio dove Cavallari e la ministra avevano noleggiato la piccola imbarcazione utilizzata per l'uscita sul lago. L'obiettivo è individuare il punto esatto in cui l'uomo si sarebbe tuffato in acqua senza poi fare ritorno a bordo. Nel frattempo sono stati fatti decollare due droni incaricati di sorvolare l'area dall'alto per ampliare il raggio delle ricerche.