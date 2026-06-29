Toscana, il nuovo reddito di cittadinanza del Pd? "Fallimento da 23 milioni", solo 17 domande

Il nuovo reddito di cittadinanza? Un flop. Il cosiddetto Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo attivato in Toscana non ha sortito l'effetto sperato dal governatore dem Eugenio Giani. Il motivo? Il sussidio di 500 euro al mese per un massimo di 9 mesi rivolto ai disoccupati ha visto appena 17 domande approvate su un totale di 20 presentate. Un totale di 33500 euro a fronte di uno stanziamento complessivo di 23 milioni di euro. Questi i dati registrati in provincia di Firenze, escluso l’Empolese Valdelsa, nel primo mese di vigenza della misura.

"I numeri non mentono: siamo di fronte a un fallimento totale della misura posta come condizione dell’accordo elettorale tra Pd e M5S. Mentre aliquota Irpef resta alta, mentre si pensa a ritoccare biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico locale la Regione congela 23 milioni di euro per un provvedimento che sta dando pessimi frutti", tuonano Jacopo Cellai, Matteo Zoppini e Claudio Gemelli, consiglieri regionali di Fratelli d’Italia eletti in provincia di Firenze.