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Mondiali 2026, biscotto tra Algeria e Austria: il video che rivela lo scandalo

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lunedì 29 giugno 2026
Mondiali 2026, biscotto tra Algeria e Austria: il video che rivela lo scandalo

2' di lettura

C'è l'ombra del "biscotto" sul match Algeria-Austria, finito 3-3. L'impressione, fin dall'inizio della partita, è che le due squadre non volessero nuocersi a vicenda, così da andare entrambe ai sedicesimi. Non contento l'Iran, nello stesso girone di Austria e Algeria, che a causa di questo risultato è fuori dai Mondiali. Sui social, intanto, è montata la polemica: c'è chi parla di vergogna, di "punto basso della storia dei Mondiali".

In realtà l'Algeria ha rischiato di violare il tacito accordo quando Mahrez ha segnato il gol del 3-2 al 94', su 4 di recupero. A "risistemare" le cose, però, è stato Kaladzjic, probabilmente anche grazie a una difesa poco presente. A quel punto grande festa per tutti. Ma non per l'Iran. Il sospetto, insomma, è quasi certezza, nonostante le parole di Rall Rangnick, ct dell'Austria, che in conferenza stampa ha detto: "Tutti sanno che è impossibile programmare un pareggio per 3-3 nei minuti di recupero. Nessuno può architettare una cosa del genere. Certi pareggi per 0-0, come tra Australia e Paraguay, sono diversi. Nella nostra partita invece ci sono state emozioni incredibili. E credo che i tifosi si siano divertiti”.   

Ad alimentare i sospetti di "biscotto" sono stati sia l'espressione di Mahrez sul gol del 3-2 - prima festeggia e poi, quando si rende conto di cosa ha appena fatto, cambia subito espressione -, sia quanto successo dopo quella rete sulla panchina dell'Austria, dove tutti hanno cominciato a protestare in maniera veemente contro la panchina dell'Algeria. Nel frattempo, si vedono calciatori algerini fare strani gesti verso la panchina avversaria per provare a calmarla.

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