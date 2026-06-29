Sondaggio-Piepoli, Giorgia Meloni fa il botto: "Al 42 per cento", ecco l'effetto-Trump

Tra Donald Trump e Giorgia Meloni gli italiani non hanno dubbi: ad avere ragione è la presidente del Consiglio. Dopo lo scontro innescato dal presidente degli Stati Uniti, i cittadini si schierano con la leader di Fratelli d'Italia. Almeno - stando all'ultimo sondaggio dell'Istituto Piepoli - il 61 per cento. Solo il 9 per cento infatti dichiara che è Trump ad avere ragione, mentre il 30 ammette di non sapere. Scendendo nei dettagli, ha ragione la premier per l'85 per cento dell'elettorato di centrodestra, per il 57 del centrosinistra, per il 48 del M5S, per il 72 di Futuro nazionale. Si schiera con Trump, invece, il 4 per cento del centrodestra, il 9 del centrosinistra, il 24 dei grillini e il 10 di Futuro Nazionale.

Alla domanda sul cosa dovrebbe fare ora Giorgia Meloni, il 52 dovrebbe allontanarsi ulteriormente dal presidente americano. Per il 25dovrebbe riavvicinarsi a Trump, mentre il 23 non sa esprimersi. Per il 47 dell'elettorato di centrodestra, la presidente del Consiglio dovrebbe prendere ulteriormente le distanze. Dovrebbe farlo per il 60 per cento del centrosinistra, per il 59 del Movimento 5 Stelle, per il 60 di Futuro Nazionale. Provare a riavvicinarsi al tycoon lo crede giusto il 34 per cento degli elettori del centrodestra, il 25 per cento del centrosinistra, il 12 del Movimento 5 Stelle e il 12 di Futuro Nazionale.