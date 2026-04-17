Omicidio Bongiorni, il padre di un arrestato: "Se ti attaccano, è normale reagire"

Emergono dettagli sempre più inquietanti sull'omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne aggredito da una baby gang, avvenuta in piazza Felice Palma a Massa, mentre si trovava insieme al figlio di 11 anni e alla compagna. Per la sua morte sono accusati cinque giovani, due maggiorenni, Ionut Alexandru Miron, 23 anni, ed Eduard Alin Carutasu, 19 anni, e tre minorenni, uno di loro è stato arrestato. Il giornalista di Dritto e Rovescio, Valerio Toma, incontra il padre di uno dei ragazzi fermati.

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"Io credo che mio figlio sia innocente, è un bravo ragazzo. Sono dispiaciuto, una cosa del genere non deve succedere mai. Lui non è il tipo che lancia bottiglie contro i locali" sono le parole del padre di Miron all'inviato del programma di Rete 4. "Se uno ti viene ad attaccare è normale reagire". "Quel signore là ha dato una testata a un bimbo. Un altro bimbo di 16 anni gli ha dato un pugno ed è morto? Non mi dite che si cade giù con un pugno, cadi giù se sei ubriaco o drogato", gli fa eco il padre di Carutasu. "Ancora non si sa se è colpevole, mi dispiace che è morto un padre di famiglia ma mio figlio è un bravo ragazzo, incensurato - conclude - Quel signore non doveva intromettersi, doveva chiamare le forze dell'ordine".

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