Reggio Emilia, auto impazzita travolge due ragazzi in bici: un morto, chi c'era alla guida

Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 3.30, si è verificato un grave incidente mortale sulla Strada Provinciale 62 “Cisa”, all’altezza della concessionaria Auto Zatti a Brescello, nel Reggiano.Per cause ancora in corso di accertamento, una Volkswagen Passat ha investito due giovani che procedevano in bicicletta. Lo scontro è stato violentissimo. Uno dei due ciclisti, un ragazzo di 19 anni originario e residente a Pontedera (Pisa), è morto sul colpo nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dai sanitari del 118 intervenuti sul posto.

Le ferite riportate si sono rivelate fatali.Il secondo giovane, un 18enne sempre di Pontedera, è rimasto gravemente ferito. Al momento dei soccorsi era cosciente ed è stato trasportato in codice d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma, dove è attualmente ricoverato.Alla guida dell’auto si trovava un uomo di 43 anni, originario di Napoli e residente a Sorbolo Mezzani, nel Parmense. I carabinieri della stazione di Cadelbosco sopra Crostolo hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Entrambi i mezzi coinvolti (l’auto e le due biciclette) sono stati posti sotto sequestro.

La Provinciale 62 “Cisa”, importante arteria di collegamento tra Parma e Reggio Emilia, è rimasta chiusa per diverse ore per permettere i rilievi tecnici e la rimozione dei veicoli. Si tratta dell’ennesimo incidente stradale notturno che vede coinvolti giovani in bicicletta su strade extraurbane, spesso caratterizzate da scarsa illuminazione e velocità sostenuta delle auto.Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire se siano entrati in gioco fattori come la velocità, la distrazione o le condizioni della strada.