Treviso, ragazzina festeggia il compleanno, un 12enne arriva al parco e la picchia

Una ragazza di 12 anni è stata aggredita giovedì pomeriggio da un coetaneo nel parchetto adiacente alla chiesa di San Liberale a Treviso. La giovane si trovava con sei amiche: il gruppo si era riunito davanti alla scuola per festeggiare un compleanno e si era poi spostato nell’area verde tra la chiesa e viale Europa.Il ragazzo, che frequenta lo stesso istituto, le ha seguite. Una volta nel parco ha iniziato a insultare le ragazze, ha spinto alcune di loro che cercavano di allontanarlo, infine ha afferrato la 12enne per le braccia lasciandole i segni e l’ha colpita con un pugno alla mandibola.Le ragazze stavano girando dei video con i cellulari e uno di questi ha ripreso anche il momento del pugno.

Poco dopo, come riporta ilGazzettino, alcuni amici del ragazzo si sono avventati sullo smartphone per bloccare la registrazione.Il padre della vittima ha sporto denuncia in Questura, ma ha sottolineato il limite giuridico della vicenda: "Il ragazzo è troppo piccolo per essere imputabile. La soglia dovrebbe essere abbassata da 14 almeno a 12 anni. Altrimenti di fatto non si può fare nulla".La giovane non ha riportato lesioni gravi e non è ricorsa al pronto soccorso.

Non è ancora chiaro il movente: i due frequentano la stessa scuola ma non si conoscevano direttamente. Tra le ipotesi c’è anche quella di una possibile faida tra famiglie che avrebbe coinvolto i rispettivi gruppi di amici.Il video dell’aggressione è stato diffuso sui social dal comitato "Prima i trevigiani". Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alberto Ciamini ha espresso solidarietà alla famiglia, mentre il presidente del comitato Leonardo Campion ha chiesto "tolleranza zero" e invocato politiche di sicurezza più stringenti, con un riferimento alla "remigrazione".