Dritto e Rovescio, omicidio Bongiorni: per il romeno Giacomo se l'è cercata. L'ira di Del Debbio

"Non facciamoci tutti giustizia da soli". Paolo Del Debbio ha dedicato ampio spazio nell'ultima puntata di Dritto e rovescio al caso di Massa, dove Giacomo Bongiorni, un padre di famiglia è stato pestato a morte da un gruppo di romeni soltanto per averli esortati a comportarsi civilmente. Ospite in studio Ade, un cittadino romeno residente in Italia, che però ritiene che non fosse compito suo badare alla sicurezza della zona.
"Non è farsi giustizia da soli - è intervenuto Del Debbio -. Non è che è andato lì con una pistola e li ha mitragliati. Lui è andato lì dicendo ai ragazzi di smetterla di fare dei danni perché qualcuno si poteva far male. Anche per difendere il suo bambino perché voleva star lì al bar bello sereno". "Non è il suo compito, è il compito delle forze dell'ordine", ha insistito Ade.
Giacomo Bongiorni, il video-choc dell'omicidio: le immagini atrociUn video svelerebbe quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica a Massa. Le immagini di una delle telecamere, punt...
"Ma chi te l'ha detto che non è suo compito", ha replicato il conduttore. "Poi tra l'altro quando intervengono le forze dell'ordine non va bene", gli ha dato manforte Giuseppe Cruciani. "Lui ha solo esortato queste persone a non fare quello che stavano facendo - ha proseguito il padrone di casa -. Si tratta di un compito della polizia, ma è anche un compito civile che farei anche io e che qualche volta ho fatto". "Concordo, però è meglio non farlo - la tesi di Ade -. Sapendo come sono i giovani in gruppo che sono pericolosi era meglio non farlo. Io mi sono ritrovato in quella situazione e non ho fatto niente. Bisognava evitare di andare dai ragazzi perché si sa che quando sono in gruppo e hanno bevuto, possono diventare violenti".